Après l’explosion criminelle qui s’est produite vendredi près de l’ambassade d’Israël à New-Delhi, l’ambassadeur d’Israël Dr. Ron Malka a reçu une lettre de menaces laissée sur place par les terroristes qui se réclament d’une organisation appellée « Masrallah Hodou ». Ils s’adressent au « représentant de l’Etat-terroriste », Dr. Ron Malka et écrivent notamment : « Ce n’est qu’un avant-goût. Nous vous observons et savons ce que vous mangez. Préparez-vous à une vengeance des héros Qassem Soleimani, Abou Mahdi Al-Muhandis et Mohsen Fakhrizadeh. Tout ce qui vous reste à faire est de compter les jours ». Une équipe d’experts israéliens s’est rendue dans la capitale indienne pour collaborer à l’enquête sur l’attentat. D’après les premières constatation il serait le fait d’étudiants indiens musulmans enrôlés par les services iraniens.

L’explosion de vendredi était due à une charge assez faible qui n’a pas fait de blessés, a endommagé quelques voitures et fait voler des vitres en éclats.

Photo Pixabay