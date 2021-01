Le général Amir Ali Hajizadeh, commandant des forces aériennes de Gardiens de la Révolution a clairement défini les moyens développés par l’Iran face à Israël. Lors d’une interview à la chaîne du Hezbollah libanais Al-Manar il a déclaré : « Tous les missiles qui sont aux mains du Hezbollah au Liban et des organisations palestiniennes dans la bande de Gaza sont de fabrication iranienne et serviront l’Iran en première ligne de front contre Israël ». Il a rajouté : « Nous avons l’ordre du Guide suprême de l’Iran de raser Haïfa et Tel-Aviv au cas où Israël se livrait à une action stupide contre l’Iran, et nous avons pour cela développés nos capacités depuis quelques années ».

Photo Wikipedia