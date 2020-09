Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères pour les États arabes et africains, Hussein Amir Abdel Lahyan a déclaré que l’Iran n’hésitera pas à s’en prendre aux Emirats arabes dans le cadre d’une réaction contre Israël. Il a rajouté que l’accord de normalisation signé entre Israël et les Emirats risque de « créer une avenir difficile » aux Emirats. Exprimant une menace précise, il a « conseillé » aux dirigeants émiratis de reconsidérer leur décision et de se rappeler le sort que connut le président égyptien Anouar El-Sadate. Il a également critiqué l’attitude de l’Arabie saoudite pour avoir autorisé le survol de son espace aérien aux avions de lignes israéliens. Lançant un appel à ces deux pays il a dit : « Il est encore temps d’agir dans la bonne direction. Nous vous conseillons de vous éloigner de cette voie erronée dans laquelle vous jouez avec la sécurité de la région ».

Il a également évoqué les interventions israéliennes en Syrie, déclarant que le Syrie est une « question stratégique pour l’Iran » et que « l’Iran ne permettra à personne de franchir ses lignes rouges en Syrie ».

Photo Pixabay