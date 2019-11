Le porte-parole de la milice chiite irakienne Harakat Hezbollah al-Nujaba a annoncé que ses troupes participeront à la prochaine guerre contre Israël, aux côtés du Hezbollah. Il a déclaré: « La guerre contre Israël est une obligation religieuse. Je ne vois aucune autre solution que de combattre Israël et nous participerons à toute guerre contre l’entité sioniste. Le jour où la Syrie et le Hezbollah feront la guerre à Israël, nous seront au-devant du front afin de rétablir les droits des peuples arabes et musulmans. ». Cette milice est financée, armée et entraînée par l’Iran.

Photo Wikipedia