Sur les réseaux sociaux en arabe, des menaces de mort sont proférées contre Ohad Hamou, journaliste israélien de la chaine N12, spécialiste de la société arabe.

Ohad Hamou, qui parle couramment l’arabe, effectue beaucoup de reportages au coeur des quartiers arabes israéliens, dans lesquels il n’hésite pas à poser les questions qui fâchent à la population.

Aujourd’hui, sa tête est donc mise à prix sur les réseaux sociaux avec la légende: »Oeil pour oeil, dent pour dent. Attends toi à mourir », »Vengeance Jérusalem » et »Shireen Abou Akleh ».

Ce matin, dans une interview sur 103 FM, Ohad Hamou est revenu sur la mort de la journaliste d’Al Jazeera et a estimé que quoi que fasse Israël, il n’arriverait pas à convaincre qu’il n’est pas responsable. »Même si on avait les images de la balle qui sort de l’arme, on ne parviendrait pas à convaincre qu’Israël n’est pas coupable ».

Par ailleurs, il a mis en garde contre les retombées de cette mort, parce que, rappelle-t-il, Shireen Abou Akleh, n’était pas n’importe qui, elle était un symbole. Cet incident lui rappelle l’affaire Al Dura et il a dit espérer que compte-tenu du contexte explosif ces dernières semaines, cela n’entrainera pas une nouvelle intifada.

Photo: Capture d’écran