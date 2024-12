Un soldat de Tsahal, en vacances pendant une permission au Sri Lanka a été contraint de quitter le pays précipitamment de crainte d’être arrêté pour son action au sein de l’armée israélienne.

Ce soldat a été repéré par des organisations pro-palestiniennes au Sri Lanka qui ont fait le lien entre des photos qu’il a postées sur les réseaux sociaux de ses vacances et d’autres qu’il avait publiées en uniforme en service dans la Bande de Gaza.

Ces organisations ont prévenu les autorités sri lankaises pour que ce soldat soit arrêté et ont également adressé une plainte à la Cour de Justice Internationale de La Haye. Interpol a même été informé.

Les autorités israéliennes ont prévenu le soldat et lui ont donné la consigne de quitter immédiatement le Sri Lanka avant d’être arrêté.

Depuis plusieurs mois, les autorités israéliennes s’inquiètent de l’arrestation potentielle à l’étranger non seulement d’officiers et de responsables israéliens mais aussi de simples soldats.

Il y a un mois et demi un autre soldat a dû rentrer en urgence de Chypre pour les mêmes raisons et au cours de l’année, au moins quatre cas similaires se sont déroulés dans le monde.

Depuis l’émission des mandats d’arrêt internationaux par la cour de La Haye contre Netanyahou et Gallant, de plus en plus d’organisations pro-palestiniennes entament des enquêtes sur les soldats de Tsahal et déclenchent des procédures judiciaires.