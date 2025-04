Mélanie Laurent, figure emblématique du cinéma français, s’apprête à intégrer l’univers de « Fauda », la série israélienne qui connaît un succès international depuis son lancement en 2015. L’actrice apparaîtra dans sept des neuf épisodes de la cinquième saison, dont le tournage doit débuter ce mois-ci.

Cette annonce marque un nouveau tournant pour la série créée par Lior Raz et Avi Issacharoff, qui raconte les missions d’une unité d’élite de l’armée israélienne infiltrée dans les territoires palestiniens. Depuis sa diffusion sur Netflix, « Fauda » (qui signifie « chaos » en arabe) est devenue l’une des productions israéliennes les plus regardées à l’international.

Pour Mélanie Laurent, ce rôle constitue des retrouvailles avec Lior Raz, créateur et acteur principal de la série. Les deux comédiens ont déjà collaboré dans « 6 Underground » de Michael Bay et « Operation Finale » de Chris Weitz, tous deux produits par Netflix.

Si les détails concernant son personnage demeurent confidentiels, cette participation s’inscrit dans la tradition de « Fauda » d’intégrer régulièrement des acteurs internationaux à son casting. Avant Mélanie Laurent, d’autres actrices françaises ont marqué la série : Laëtitia Eïdo incarnait le Dr Shirin El Abed dans les saisons 1 et 2, tandis que Laura Smet est apparue dans la saison 4.

D’origine juive par ses grands-parents maternels, Mélanie Laurent s’est imposée comme l’une des actrices françaises les plus respectées sur la scène internationale. Sa consécration mondiale est venue en 2009 avec son rôle de Shosanna Dreyfus dans « Inglourious Basterds » de Quentin Tarantino, où elle incarnait une propriétaire de cinéma juive cherchant à se venger des nazis.

Au fil de sa carrière, elle a navigué avec aisance entre productions françaises et américaines. En France, son talent lui a valu deux César, notamment celui du meilleur espoir féminin pour « Je vais bien, ne t’en fais pas » (2007). À Hollywood, elle a brillé dans des productions comme « Insaisissables » (Now You See Me) aux côtés de Jesse Eisenberg et Morgan Freeman.

Mélanie Laurent a également développé une carrière de réalisatrice reconnue avec des films comme « Respire » et le documentaire environnemental « Demain », co-réalisé avec Cyril Dion, qui a remporté le César du meilleur documentaire en 2016.

Bien que ses origines juives fassent partie de son histoire familiale, l’actrice a toujours maintenu une certaine distance avec les questions religieuses. En 2011, elle confiait au site PurePeople : « Mes grands-parents maternels sont juifs, mais je n’ai pas été élevée dans la religion. J’ai été classée parmi les dix meilleures juives de l’année aux États-Unis et c’est flippant, moi je ne veux pas du tout rentrer là-dedans. »