La ministre des Transports Meirav Michaeli s’est exprimée lors d’une cérémonie marquant le 54e anniversaire de la création du Parti travailliste israélien. Elle a notamment déclaré que le Parti travailliste a toujours soutenu l’entreprise de repeuplement juif mais elle en a exclu la Judée-Samarie : « L’expression trompeuse ‘jeunes implantations’ sert en fait à désigner les avant-postes illégaux et isolés, qui portent atteinte à la sécurité et aux intérêts stratégiques de l’Etat d’Israël. Il ne s’agit pas de repeuplement parce qu’ils portent atteinte à nos intérêts. Ceux qui les favorisent portent atteinte aux intérêts politiques, sécuritaires et stratégiques de l’Etat d’Israël »…

La ministre a aussi évoqué la situation du Parti travailliste, qui dispose de sept sièges à la Knesset, et a affirmé que sa formation peut redevenir un parti de gouvernement de centre gauche et diriger le pays…

Photo porte-parole Parti travailliste