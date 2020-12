Hadas Ziv, directrice-générale adjoint de l’ONG israélienne « Médecins pour les droits de l’homme » a demandé qu’Israël fournisse des vaccins contre le Corona à l’Autorité Palestinienne mais aussi au Hamas pour la population de Gaza.

Interviewée par le journaliste Kalman Liebeskind, elle a expliqué qu’il s’agissait d’un « devoir moral ». Durant les sept minutes d’interview et les questions insistantes du journaliste à propos de cet étrange conception unilatérale de la morale, Hadas Ziv a persisté en disant qu’il fallait établir une distinction entre l’attitude et la politique des dirigeants d’un côté, et les populations de l’autre.

Cette dirigeante d’une ONG qui prétend défendre les droits de l’homme a même considéré qu’il ne fallait pas exiger de contrepartie humanitaire de la part du Hamas sur cette question, ni même conditionner la fourniture du vaccin à la restitution des dépouilles des deux soldats de Tsahal et la libération des deux civils détenus par le Hamas…

Vidéo :

"המדינות העשירות צריכות להעניק חיסונים כי המגפה היא גלובלית ויש לנו מחויבות כפולה כלפי השכנים שלנו": ארגון רופאים לזכויות אדם דורש ממשרד הבריאות להעביר לרשות הפלסטינית ולשלטון החמאס בעזה חלק מהחיסונים. @KalmanLiebskind שוחח עם סמנכ"לית הארגון, הדס זיו#עצם_העניין pic.twitter.com/V0oGtKo14z — כאן חדשות (@kann_news) December 20, 2020

