Un application médicale développée par la start-up israélienne AIDOC a été primée lors du concours UCSF Health Awards. Elle a été classée comme meilleure dans la catégorie de l’intelligence artificielle dans le domaine médical. L’application permet aux radiologues d’analyser les résultats de scanners de manière beaucoup plus rapide et précise qu’à l’heure actuelle, ce qui permettra de déceler des problèmes urgents et critiques qui pourront être traités très rapidement. Il s’agit d’une *paire d’yeux supplémentaires » pour les médecins.

Les membres du jury ont relevé que cette application est la première de ce type au monde et qu’elle permet de sauver des vies en détectant des problèmes graves et urgents, en quelques secondes, avant même que le patient n’ait quitté la salle où a été effectué le scanner. Ils ont cité l’exemple d’une femme âgée au Brésil qui a eu la vie sauve grâce à cette méthode qui a permis de détecter très vite qu’elle avait une hémorragie crânienne.

AIDOC a été créée par trois associés, Elad Wald, Michaël Breginski et Guy Reiner. Les technologies développées par leur start-up a déjà obtenu sept validations de la part de la FDA américaine et les solutions qu’ils proposent sont déjà utilisées dans près de 600 centres médicaux à travers le monde, dont les hôpitaux israéliens Ichilov, Hadassa, Rabin, Assuta, Shaarei Tzedek et Shiba.

Photo AIDOC