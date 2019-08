La série des succès continue pour les équipes israéliennes aux Olympiades internationales scientifiques de l’été 2019. Cette fois c’est le tour de l’équipe d’informatique qui vient de remporter 4 médailles, deux d’argent et deux de bronze, aux Olympiades internationales d’informatiques (IOI) qui se sont tenues à Baku en Azerbaïdjan du 4 au 11 aout 2019. L’équipe israélienne est entrainée par le Dr. David Ginat de l’Ecole de mathématiques de l’Université de Tel-Aviv et Hanit Galili de l’Ecole des Sciences de l’éducation.

Noam Gutterman, du lycée ORT à Kiryat Motzkin et Almog Wald du lycée Ehad HaAm de Petakh Tikva ont remporté des médailles d’argent, Itay Yehuda, de Ganei Tikva, et Roee Sinai, de Kfar Oranim, chacun une médaille de bronze.

Les Olympiades internationales d’informatique (IOI – International Olympiad in Informatics) sont considérées comme l’une des plus importantes et des plus prestigieuses compétitions informatiques au monde. L’État d’Israël y participe depuis 1996. Cette année, elle a rassemblé 327 participants de 87 pays.

Médaillés dans toutes les disciplines scientifiques

Les résultats de l’équipe viennent compléter le formidable succès remporté cette année par toutes les délégations israéliennes ayant participé aux diverses Olympiades scientifiques dans le monde : la totalité des participants sans exception est revenue avec une médaille.

« Les réalisations impressionnantes de nos étudiants aux Jeux Olympiades de mathématiques, physique, chimie et informatique contribuent à la résilience et à l’avenir de l’État d’Israël », a déclaré le Ministre de l’éducation, le rabbin Rafi Peretz. « À nos excellents étudiants, je dis avec beaucoup de reconnaissance et d’estime qu’ils continuent d’être la colonne de feu à notre tête ».

Shmuel Abubav, Directeur du ministère de l’Education, a ajouté: « Le succès de nos étudiants aux Olympiades d’informatique clôt brillamment une série de performances impressionnantes dans le domaine des sciences qui place le système éducatif israélien parmi les meilleurs dans ces disciplines. Nous continuerons à fournir à nos étudiants tous les outils nécessaires pour qu’ils puisse poursuivre leurs recherches et réaliser des avancées scientifiques. Je félicite les lauréats et leurs entraîneurs pour leur persévérance et leur engagement au cours de ces mois, ainsi que leur désir inébranlable de revenir en Israël avec des médailles ».

Le Président de l’Université de Tel-Aviv, le Prof. Ariel Porat, a félicité l’équipe pour ses réalisations impressionnantes, ajoutant que : « L’Université de Tel-Aviv excelle en informatique et les succès de nos étudiants témoignent de cette excellence ». Les délégations israéliennes aux diverses Olympiades scientifiques sont entrainées dans les différentes universités de l’Université de Tel-Aviv, ainsi qu’au Centre pour les jeunes scientifiques de l’université.

Source: Les Amis français français de l’Université de Tel Aviv