Beau succès pour l’équipe d’étudiant/es de l’Université de Tel-Aviv qui a remporté une médaille d’or lors du concours international de biologie synthétique (iGEM) qui s’est déroulé dernièrement à Paris, mettant en compétition plus de 400 équipes du monde entier. Les membres ont développé une méthode révolutionnaire de traitements personnalisés destinés à des patients atteints de cancers jusque-là considérés comme incurables. La participation de l’équipe à la compétition est restée incertaine jusqu’au dernier moment, une partie des membres servant encore dans les réserves.

La technologie développée par l’équipe et présentée au concours comprend une méthode innovante, appelée Precise RNA Oncotherapy (PROtech), capable d’identifier et de traiter des mutations cancéreuses même lorsqu’elles ne modifient pas la structure des protéines de la cellule, permettant de concevoir des traitements sur mesure et personnalisés pour les patients atteints de cancer qui sont actuellement incurables.

Une avancée majeure dans le domaine de la médecine du cancer

En effet, les traitements actuels reposent sur l’identification des cellules cancéreuses à partir des protéines qu’elles modifient. C’est pourquoi la nouvelle technologie constitue une avancée majeure possédant un grand potentiel dans le domaine de la médecine du cancer. Le développement repose, entre autres, sur des modèles informatiques innovants présentant des performances améliorées par rapport aux études de pointe précédentes.

iGEM ​​​​​​est un concours mondial dans le domaine de la biologie synthétique, où chaque équipe conçoit une idée innovante visant à résoudre un problème, et la met en œuvre au moyen d’outils d’ingénierie, biologiques et informatiques à la manière d’une startup. Le jury est généralement composé de chercheurs et de scientifiques ayant une expérience dans le domaine, dont certains ont déjà participé au concours ou guidé des équipes dans ce cadre. Cette année, plus de 400 équipes du monde entier ont participé à la compétition.

Parallèlement aux travaux sur le projet, le groupe met l’accent sur la promotion et la propagation du domaine de la biologie synthétique auprès des lycéens en Israël, et a établi une filière spécifique dans ce domaine en collaboration avec le réseau ORT avec pour objectif de former des centaines de lycéens dans l’année à venir.

Une équipe multidisciplinaire

L’équipe de l’Université de Tel-Aviv était dirigée par le Prof. Tamir Tuller de la Faculté d’ingénierie et a été formée professionnellement dans le domaine de l’entrepreneuriat auprès de l’ONG israélienne Startup Nation Central et du Centre d’entrepreneuriat de l’Université de Tel-Aviv.

Elle était composée, comme chaque année, d’étudiants exceptionnels issus de différents domaines universitaires (ingénierie, sciences de la vie, médecine, sciences exactes), qui travaillent ensemble pour mener des recherches dans le domaine de la biologie synthétique. L’équipe de cette année était composée de Shani Elimelech (Faculté d’ingénierie et Faculté des sciences de la vie), Gal Schwartz (Faculté des sciences de la vie), Daniel Benarroch (Faculté de génie), Rotem Gal (Faculté d’ingénierie et Faculté des sciences de la vie), Oren Ben Moshe (Faculté des Sciences Exactes), Netanel Ehrlich (Faculté des Sciences Exactes et Faculté des Sciences de la Vie), Peleg Bazak (Faculté d’ingénierie et Faculté des sciences de la vie), Tal Shemesh (Faculté d’ingénierie et Faculté des sciences de la vie), Neve Tzvi (Faculté des sciences médicales et de la santé), Yoni Klein (Faculté des sciences de la vie), Itai Fabian (Faculté des sciences médicales et de la santé) et Marana Abboud (Faculté des sciences médicales et de la santé).

« A notre grande joie, la technologie développée par l’équipe suscite déjà un grand intérêt parmi les sociétés pharmaceutiques et de biotechnologique, et une demande de brevet a même été déposée avec l’aide de Ramot, la société de commercialisation de l’Université de Tel-Aviv », conclut le Prof. Tamir Tuller. « En ces temps difficiles, les étudiants ont apporté une grande fierté à l’Université de Tel-Aviv et à l’État d’Israël. En plus de remporter la médaille, ils ont également réalisé un parcours académique très important et, dans le cadre du concours, ont acquis des outils qui les aideront pour la suite de leur carrière à l’université, dans l’industrie ou dans la société. Enfin, je tiens à remercier l’organisation Startup Nation Central et le Centre d’entrepreneuriat de l’Université de Tel-Aviv pour la formation de qualité qu’ils ont dispensée aux étudiants en matière d’entrepreneuriat ».

Source: Les Amis français de l’Université de Tel Aviv