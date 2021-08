Le Comité olympique est soumis à de vives critiques après l’obtention d’une médaille d’or par l’iranien Jawad Foroughi en tir au pistolet à aire comprimé. Foroughi est membre des Gardiens de la Révolution et a commis des rimes en Syrie. Un sportif sud-coréen s’est étonné du fait que le Comité olympique ait pu autoriser Jawad Foroughi à participer aux JO et de surcroit d’y obtenir une médaille d’or, alors qu’il est membre d’une organisation reconnue comme terroriste » ! Un groupe d’opposants iraniens en exil a lancé un appel à la commission d’éthique du COI afin d’ouvrir une enquête sur cette situation absurde. « Cet individu s’est rendu complice de terrorisme et de crimes contre l’humanité », écrivent-ils dans leur requête et rajoutent : « Nous voyons la remise de cette médaille d’or olympique non seulement comme une catastrophe pour le sport iranien mais surtout pour la communauté internationale et pour la réputation du Comité olympique. Les Gardiens de la Révolution ont une histoire de violences et de meurtres de citoyens iraniens ainsi que d’innocent citoyens syriens, irakien et libanais ».

Jawad Foroughi a poussé le cynisme et la provocation jusqu’à dédier publiquement sa médaille au Guide suprême de la Révolution islamique l’ayatollah Ali Khamenei.

Photo Illustration