Lors du grand prix de taekwondo paralympique en Bulgarie, le champion du monde, l’israélien Assaf Yissor a remporté la médaille d’argent dans la catégorie des moins de 58 kg.

Sur son chemin, il a éliminé le concurrent d’Azerbaïdjan, puis un Français en demi-finale, avant de s’incliner en finale contre le turc Uzkan. Pour l’Israélien, il s’agit d’une excellent performance, qui le place dans de bonnes conditions pour les jeux paralympiques de Paris en 2024.

Assaf a perdu ses deux bras lors d’un accident tragique, en 2015, lorsqu’il avait 13 ans. En allant récupérer un ballon perdu dans une armoire électrique, il s’est électrocuté en ressortant. Transporté en urgence absolue à l’hôpital, les médecins n’ont pas eu d’autre choix que de l’amputer des deux bras.

Un an plus tard, la sportive paralympique israélienne d’origine française, Pascale Berkovitch lui fait découvrir le para-taekwondo et le présente à l’entraineur de l’équipe israélienne. Ce dernier repère immédiatement le talent du jeune garçon et le prend sous son aile. En 2018, il rejoint la sélection israélienne. Depuis Assaf enchaine les prix et les médailles. Il est classé troisième mondial dans sa catégorie.

Photo: Capture d’écran