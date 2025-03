Le choix du Premier ministre de nommer l’ancien commandant de la marine, le général (rés) Eli Sharvit, à la tête du Shabak, crée le mécontentement au sein du Likoud. Des pressions sont exercées depuis l’intérieur du parti sur Binyamin Netanyahou afin qu’il revienne sur sa décision.

Ce qui cristallise les tensions sont certaines des (rares) prises de position de Sharvit après avoir quitté l’armée. En effet, il s’était prononcé en faveur de l’accord signé par Yaïr Lapid sur le champ gazier avec le Liban et a participé à une manifestation rue Kaplan contre la réforme judiciaire, avec d’autres anciens officiers de la marine.

Le député Moshe Saada (Likoud) a déclaré sur Arutz 7 : « Il s’agit encore une fois de la nomination d’une personne issue de la même conception. Il est temps de s’en libérer et de nommer quelqu’un avec une vision du monde nationale et clairement de droite. Cet homme est profondément ancré dans le deep state, dans cette conception, et il n’est donc pas digne d’être nommé. Il a même participé aux manifestations de Kaplan contre le gouvernement. Je veux que soient nommées des personnes qui mèneront à des décisions et à des victoires, et non à des concessions et des reculs. Sharvit a soutenu l’accord sur le gaz avec le Hezbollah alors que Netanyahou s’y opposait, ce qui renforce l’idée que son approche est erronée. Celui qui manifeste à Kaplan contre le gouvernement ne devrait pas occuper un poste public sous un gouvernement de droite. Si un gouvernement de gauche est formé, alors ils seront légitimes, mais pas sous un gouvernement de droite. Un gouvernement de droite doit gouverner sans crainte. Il faut nommer des personnes intègres, patriotes et dignes, et ne pas répéter les erreurs du passé, » a-t-il ajouté.