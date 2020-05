Ilan Klein est le directeur-adjoint du Département international du Maguen David Adom

Vie

Le but suprême de tous nos secouristes. C’est la motivation première de nos bénévoles : sauver des vies.

Mort

Elle fait partie de la vie, et c’est vrai que nos secouristes y sont confrontés plus que le reste de la population.On ne s’y fait jamais, surtout lorsqu’elle touche des enfants ou des victimes du terrorisme. Mais on apprend à vivre avec et même à y trouver la force de poursuivre notre mission.

Coronavirus

Inédit. Mais je retiens surtout l’aptitude du Maguen David Adom à innover face à une situation que personne ne pouvait prévoir dans les détails. Face à chaque défi, nous avons su apporter une réponse. Je suis au Maguen David Adom depuis mes 15 ans et j’en ai vu, des actions du MDA. Cela paraîtra peut-être incongru mais j’ai pensé à une scène du film « Word War Z » avec Brad Pitt, où un responsable israélien explique que l’histoire de notre peuple nous force toujours à imaginer l’inimaginable pour s’y préparer. La réalité dépasse une nouvelle fois la fiction.

Israël

Un jeune petit pays mais qui fait preuve d’un courage incroyable, doté d’une faculté à innover et à se réinventer chaque jour. Le Maguen David Adom, qui en est son organisation nationale des secours, est un exemple parmi d’autres. Notre organisation, qui célèbre ses 90 ans cette année, est l’une des fiertés de notre pays et un ambassadeur hors norme.

Solidarité

Un mot incroyable que nous vivons à chaque instant. La solidarité de tous les israéliens les uns envers les autres, que nous constatons lorsque nous arrivons sur les lieux d’un accident. La solidarité de nos secouristes, capables de mettre leurs vies de côté le temps d’une intervention pour aider leur prochain. La solidarité du peuple juif dans le monde lorsqu’ils se mobilisent pour nous donner les moyens de remplir nos missions.

Rapidité

À la fin des années 90, nous étions confrontés à une vague de terrorisme qui frappait fort et soudainement. Des bénévoles ont commencé à se répartir dans leurs quartiers et à communiquer grâce à des MIRS, appareils mythiques dans la culture israélienne. Lorsqu’une attaque avait lieu, ils ne nous fallait que quelques secondes pour être sur place à soigner les victimes. Les premiers intervenants étaient nés. Depuis, nous sommes devenus l’organisation de secours la plus rapide au monde et notre savoir-faire s’exporte dans le monde entier.

Scooters et motos médicalisés

À la suite de la création des Intervenants Immédiats, nous avons en 2001 mis en place des scooters médicalisés et permettant à ces bénévoles de se déplacer rapidement avec du matériel. Aujourd’hui, nous en avons 600 répartis sur l’ensemble du territoire. Et comme je vous le disais précédemment, notre savoir-faire s’exporte. Quelle fierté de voir que le SAMU de Paris expérimente ce dispositif après être venu à notre rencontre à Jérusalem.

Eli Bin

Notre directeur général. L’homme de toutes les situations depuis 2004. Un homme issu de la méritocratie du Maguen David Adom. Il a commencé comme secouriste à Afula avant de gravir tous les échelons de l’organisation. J’ai l’honneur d’avoir affronté plusieurs guerres, des vagues de terrorisme, et une pandémie à ses côtés. À l’observer et à apprendre. Israël est entre de bonnes mains avec lui et ses 30.000 secouristes à son service.

Haredim

Je crois, pour le constater chaque jour, que le Maguen David Adom est l’organisation de tout le peuple d’Israël. Y compris des milliers d’hommes et de femmes issus du monde orthodoxes. Les jeunes des yeshivots sont de plus en plus nombreux à effectuer leur Service Civique au MDA et nous en sommes fiers. Ils trouvent ici un cadre leur permettant de servir le peuple d’Israël dans le pur respect de leurs convictions.

Shabbat

Un jour saint, où nous sauvons des vies comme tous les jours de la semaine. Mais c’est aussi l’occasion pour les secouristes de garde le vendredi soir de pouvoir partager un moment de fraternité autour d’un repas de Shabbat avec le Kiddoush et les Halot. Nos secouristes, même les moins pratiquants, sont toujours heureux de vivre des moments comme ceux-là.

Pikouah nefesh

Une notion tellement importante. Lorsque nous sommes en France, à la rencontre des enfants de la communauté pendant les vacances, nous expliquons ce concept incroyable qui place la vie au centre de l’identité juive. Prendre son téléphone pour appeler les secours le Shabbat n’est pas autorisé mais obligatoire. « Rien ne vaut la vie », « Et vous la préserverez », etc. On ne compte plus les commandements de la Torah nous demandant de sanctifier la vie.

Don de soi

Pendant cette période de Covid-19, nos secouristes ont peu dormi, on peu vu leurs familles, ont pris des risques. Chacun a ses propres motivations mais ils font tous preuve d’une abnégation incroyable. Et voir le soutien que nous recevons du peuple juif, que ce soient les drapeaux du MDA dans les rues d’Israël ou les messages des juifs de France, cela nous renforce et nous donne du courage. C’est l’occasion pour moi, au nom de tous les secouristes du MDA, de vous remercier du fond du cœur.

