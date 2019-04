« Mazone, ce n’est pas que Pessah. Les familles doivent manger tous les jours de l’année », nous lance Eric Bendriem, le fondateur de Mazone, en guise d’introduction à notre entretien. Il est vrai que, depuis 1996, cette association française, débarquée en Israël en 2016, gère le quotidien des familles accompagnées par Mazone, avec un mot d’ordre: le sourire pour tous.

8 jours de fête

Mazone n’est pas une association caritative comme les autres. Son fondateur en a fait un concept professionnel générateur de bonheur et de réinsertion. »Notre but n’est pas d’assister les familles mais de leur permettre de passer le creux de la vague jusqu’à leur réinsertion ». Le taux de réussite de Mazone est impressionnant puisque près de la moitié des familles se réinsère au bout d’un an. »Nous ne sommes pas là qu’au moment des fêtes, nous donnons à manger tous les jours ». Avec le développement de Mazone rénove, Mazone dentaire ou une boutique de vêtements neufs mis à la disposition des familles, l’association propose toute une palette de services qui permettent aux personnes dans le besoin de ne plus se sentir seules et de sortir la tête de l’eau.

Pour Pessah, c’est toujours la gestion méticuleuse et la volonté de satisfaire le maximum de familles qui animent l’association. »Nous agissons en coordination avec les autres associations, de façon à éviter qu’il y ait d’un côté des doublons et que de l’autre des familles ne reçoivent rien. Tout le monde doit pouvoir passer les 8 jours de fête dignement ».

Lynda Naïm, responsable des familles, accorde une importance particulière à la qualité des produits. Ainsi, les colis de Pessah sont préparés en collaboration avec un diététicien et contiennent absolument tout ce qui est nécessaire pour les 8 jours de fête en fonction du profil de la famille, avec différentes cacherout disponibles: de la viande au laitage en passant par les produits secs et les légumes de première qualité, mais aussi tous les produits qu’il faut renouveler à Pessah comme le dentifrice, le liquide vaisselle ou autres.

Mazone s’apprête à distribuer des colis pour 600 personnes en Israël, ce Pessah, qui contiendront plus de 80 produits sélectionnés avec soin.

« La soirée pour la préparation des colis de Pessah aura lieu le jeudi 11 avril à 20h au local de Talpiot et sera orchestré par notre directeur logistique Aviel Benchetrit. Parce que réussir Pessah, c’est d’abord penser à celui des autres ».

Un partenariat

Orel Elkaim, le directeur, le souligne: »La soirée privée que nous avons fait au mois de février a donné lieu à un formidable élan de générosité, que ce soit par des dons ou par la proposition de partenariats nous permettant de nous fournir à des prix préférentiels ». Ces collaborations sont à la base du système Mazone qui fonctionne si bien, en France, depuis des années. Ainsi, Eric Bendriem a déjà réussi le début de l’implantation de son concept en Israël. »Nous nous développons en Israël et aidons déjà de nombreuses familles. Depuis novembre, trois familles sont déjà sorties du cycle infernal de la pauvreté, grâce à notre aide. Nous travaillons à la mise en place ici des services Mazone dentaire et Mazone rénove, ainsi que la boutique de vêtements neufs ».

La générosité est donc le moteur de toute cette noble entreprise. De quoi donner un sourire à double sens: au donateur ou partenaire et à tous les membres de la famille qui seront aidés.

Pour aller plus loin:

www.mazone.org

[email protected]

www.mazone.org/israel/ paiement en ligne sécurisé

Sur FaceBook: Mazone et Mazone les amis

Guitel Ben-Ishay