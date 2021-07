Le député Mazen Ghanaïm (Ra’am) a voulu rappeler à la coalition dont il fait partie les lignes rouges de son parti sur le plan sécuritaire : en cas de conflit avec le Hamas à Gaza, le Hezbollah au nord ou en cas « d’atteinte aux lieux saints musulmans », Ra’am quittera le gouvernement. Et cette fois-ci, le filet de sécurité de la Liste arabe ne sera pas au rendez-vous ! Cette prise de position qui n’est pas la première en quelque semaines à peine ne confirme pas uniquement sur quoi et sur qui repose le gouvernement actuel, mais pose aussi la question de la marge de manoeuvre de ses responsables politiques et militaires en cas de décisions graves à prendre sur le plan militaire.

Photo Olivier Fitoussi / Flash 90