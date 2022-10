Yonathan Pollard a épousé ce soir Rivka Abrahams Donin dans la synagogue du Rav Mordehaï Eliahou, zatsal, dans le quartier de Kiryat Moshé à Jérusalem.

La houpa a été célébrée par le Grand Rabbin de Jérusalem, le Rav Shlomo Amar. D’autres rabbanim étaient présents comme le Rav Shlomo Aviner ou le Rav Yaakov Shapira.

Le Rav Shlomo Amar a prononcé quelques mots: »Je procède à beaucoup de mariages, mais je ne me souviens pas avoir été aussi ému. Tout le peuple d’Israël doit être reconnaissant à Yonathan ». Il a rappelé les longues années que Pollard a passées en prison, pendant lesquelles »non seulement vous n’êtes pas tombé mais vous êtes sorti encore meilleur parce que vous avez travaillé pour cela. Je vous bénis, vous et la mariée, que votre maison soit remplie d’amour et de joie ».

Yonathan Pollard a perdu sa femme Esther, z’l, il y a dix mois. Elle s’était battue avec force pour le faire libérer de prison et pour qu’il puisse enfin faire son alya. Elle est décédée des suites d’un cancer contre lequel elle luttait depuis plusieurs années.

La nouvelle épouse de Pollard, Rivka Abrahams Donin, est veuve depuis plusieurs années et mère de 7 enfants.