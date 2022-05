A partir de ce soir et demain toute la journée, Israël célèbre le jour de Jérusalem – Yom Yeroushalayim. Il correspond à la date à laquelle l’armée israélienne a libéré la partie orientale de la capitale lors de la guerre des Six Jours et donc le Kotel et le Mont du Temple.

Les festivités ont été ouvertes au Kotel ce soir par une prière festive en présence de dix mille personnes. Organisée par la Fondation pour l’héritage du Mur Occidental, la mairie de Jérusalem, le ministère des affaires de Jérusalem, la prière s’est tenue en présence du Rav du Kotel, Shmouel Rabinovitch et du maire de Jérusalem, Moshé Leone.

Les jeunes des mouvements de jeunesse présents en force ont déployé un immense drapeau d’Israël de 1000 m2.