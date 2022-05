En ce jour particulier où l’Etat d’Israël fête ses 74 ans d’indépendance, plusieurs pays dans le monde ont tenu à le féliciter.

L’ambassadeur de France en Israël, Eric Danon a publié une photo de lui en compagnie d’Enrico Macias, en ce moment en Israël, avec le message: »L’Ambassadeur de France en Israël, Eric Danon, souhaite un excellent 74ème anniversaire à l’Etat d’Israël en compagnie d’un de ses citoyens de cœur ! Une tournée exceptionnelle d’Enrico Macias en Israël pour fêter Yom Haatsmaout! Vive l’amitié franco-israélienne » a-t-il écrit en français et en hébreu.

Le Président ukrainien, Volodymyr Zelensky, s’est entretenu avec Naftali Bennett au téléphone hier soir. Il a présenté ses voeux à l’Etat d’Israël. Zelensky a informé Bennett de la situation sur le terrain des hostilités et les deux hommes ont aussi évoqué les déclarations choquantes du ministre russe des Affaires étrangères. Ce dernier avait dit penser qu’Hitler avait du sang juif. Zelensky a vivement condamné ces propos.

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a, lui aussi, félicité Israël. »Le Canada est fier d’avoir été un des premiers pays à reconnaitre officiellement Israël en 1948. Depuis la création de relations diplomatiques en 1949, nos deux pays ont partagé plus de 70 ans d’amitié. Nous continuerons à nous opposer aux efforts qui visent à isoler Israël dans les forums internationaux, et nous continuerons à nous ternir face à toute attaque contre nos valeurs communes. Nous condamnons les derniers attentats contre des civils israéliens, ces dernières semaines. Nous insistons sur notre devoir de maintenir un lien continu, prospère et porteur de valeurs entre Israël et le Canada, ainsi que de promouvoir une paix durable au Moyen-Orient ».