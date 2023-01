Le chanteur israélien d’origine française, Ishay Ribo, a annoncé aujourd’hui (mercredi) sur Instagram la naissance de son 5e enfant, un garçon.

»Je suis très ému de vous annoncer que cette nuit, le ciel s’est ouvert pour nous et par la grâce de Dieu nous avons eu un petit garçon, tellement mignon. Notre cinquième enfant. L’émotion est à chaque fois plus grande. Peut-être parce que soudain on comprend, naissance après naissance, qu’il s’agit d’un miracle dévoilé, une merveille grandiose, qui est accompagné de beaucoup de miséricorde. Merci mon Dieu! », a écrit le chanteur.

Il a aussi rendu hommage à son épouse, Yaël: »Ma Yaël, mon épouse chérie, je veux te remercier du fond du coeur et te dire qu’à chaque fois je suis en admiration devant toi et tes forces, ma vie ».