Carnet rose ! Le chanteur Amir et son épouse Lital sont les heureux parents de leur premier enfant, un petit garçon.

Le nouveau-né a pointé le bout de son nez dans la nuit du jeudi 7 au vendredi 8 février, selon le magazine Ici Paris, disponible en kiosque mercredi 13 février. Le représentant de la France à l’Eurovision 2016 n’a pas encore confirmé la nouvelle ; impossible de connaître donc le prénom du petit bébé…

Souvenez-vous, c’est le 10 novembre dernier, lors des NRJ Music Awards 2018 que le couple avait révélé au monde accueillir prochainement leur premier enfant.

Sur le red carpet cannois, l’épouse du chanteur, Lital, était apparue resplendissante dans une combinaison blanche, dévoilant au passage un adorable baby bump.

A 34 ans, Amir découvre donc les joies de la paternité.

Amir file le parfait amour avec sa femme depuis plusieurs années. Le chanteur révélé dans la troisième saison de The Voice et sa belle se sont rencontrés en Israël, alors que lui était dentiste et elle décoratrice d’intérieur.

Les deux tourtereaux se sont ensuite passés la bague au doigt, en 2014. Dans une interview accordée à Gala, Amir révélait vouloir “cinq ou six [enfants]” avant de préciser que son épouse “Lital est plus raisonnable que [lui]”. C’est en tout cas bien parti pour !

Source Closer

Photo: Yann Orhan

