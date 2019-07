13 ans, chez nous c’est l’âge où l’on rentre dans le cercle des grands. C’est précisément l’âge de l’association ADIR (Action Dynamique pour une Intégration Réussie). L’occasion de revenir le Président fondateur, Jean-Claude Benhamou sur ce qui la caractérise.

Le P’tit Hebdo: Comment est née ADIR?

Jean-Claude Benhamou: ADIR est une association qui a vu le jour en 2006 à Ashdod. Au départ, elle se fixait comme mission d’organiser des activités culturelles et de détente pour les Francophones. Mais au fur et à mesure, nous nous sommes aperçus de la nécessité de venir en aide aux familles en difficulté. Le modèle créé à Ashdod a suscité la curiosité des autres centres urbains où les olim francophones sont nombreux. Ils nous ont sollicités pour avoir des délégations dans leurs villes. Aujourd’hui ADIR est présente aussi à Ashkelon, Netanya, Raanana, Sdérot et Eilat. Chaque ville a ses besoins propres et nous tâchons d’y répondre.

Nous avons aussi monté une troupe »Les Musicales », qui tournent dans tout Israël ainsi que les fameuses Pages Jaunes francophones très utiles et demandées.

Lph: Quelles sont les principales activités d’ADIR?

J-C.B.: Nous proposons des activités culturelles et de détente pour les Francophones. Nous organisons aussi des conférences autour de thèmes d’actualité, des spectacles, des balades, des soirées à thème ou encore des journées particulières. Parallèlement, nous venons en aide aux familles francophones en difficulté. Nous intervenons pour pallier les problèmes financiers parfois très graves que peuvent rencontrer ces familles. Nous pouvons les aider à payer leur facture quand on menace de leur couper l’électricité ou à payer leur loyer, ou encore à acheter des médicaments.

En règle générale, notre aide consiste surtout à donner des bons d’achat pour les courses au supermarché. Nous les aidons aussi à sortir de la spirale de la pauvreté, en les assistant et les encourageant pour trouver du travail. Nous avons été l’une des premières associations à nous occuper des problèmes de précarité au sein de l’alya française. Il y a encore une dizaine d’années, les autorités publiques pensaient que les olim de France n’avaient pas besoin d’aides sociales. Nous leur avons ouvert les yeux.

Notre action se décline aussi dans les maternelles de Sdérot où nous apportons des friandises aux enfants mais aussi sur les bases militaires: il nous est important de témoigner notre reconnaissance à nos soldats.

Lph: Pourquoi fêter en grandes pompes les 13 ans d’ADIR?

J-C.B.: C’est la bar-mitsva! Le lundi 08 juillet, nous aurons un minyan réservé à notre association dans la synagogue en bas de notre local à Ashdod, nous ferons monter les bénévoles à la Torah. Puis un petit-déjeuner sera servi. Et le soir, nous ferons la fête lors d’un gala. Seront présentes des personnalités publiques, représentant la mairie, l’ambassade et le Consulat de France. Le groupe Grand Amore, un duo fantastique, animera la soirée.

Lph: Quels sont les projets?

J-C.B.: Dans l’immédiat, nous essayons de monter un partenariat avec Qualita pour créer une formation de cadres associatifs. J’entame ma 54e année de bénévolat et je voudrais passer la main. Le monde associatif est surtout animé par des personnes de plus de 70 ans et nous nous inquiétons pour la relève. L’idée serait donc de former des personnes entre 30 et 50 ans à l’activité de cadre bénévole associatif. La formation serait rémunérée et parallèlement, nous aiderons ces participants à trouver un emploi.

Gala le Lundi 8/07, 20h, Salons du Blue Castel, Rehov Hatayelet 20, Ashdod

Pour réservations et renseignements:

Jeanine: 052-6549877 Rachel: 058-4567689 Mercedes: 052-6334754

www.adirisrael.com