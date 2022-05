Le Premier ministre Naftali Bennett était un ami proche d’Emmanuel Moreno, z’l.

Le 19 août 2006, alors que la Guerre du Liban est officiellement terminée, il est tué dans une opération de la sayeret Matkal dans la vallée de Baalbek au Liban. Le lieutenant-colonel de 35 ans est aujourd’hui considéré comme l’un des héros d’Israël, et ses actions sur le terrain ont permis et permettent encore à l’État d’assurer la sécurité de ses citoyens. Herzi Halévy, ancien commandant de la Sayeret Matkal, témoignera même en ces termes: « Si Tsahal est la meilleure armée du monde, la sayeret Matkal la meilleure unité de Tsahal, Emmanuel le meilleur soldat de l’unité, alors Emmanuel est le meilleur soldat du monde ».

Emmanuel Moreno est né de parents français et sa photo est encore aujourd’hui sous le coup de la censure militaire.

Au moment de sa mort, il était marié à Maya et ils avaient trois enfants. Maya s’est depuis remariée et a eu d’autres enfants. Elle a monté un spectacle pour femmes dans lequel elle raconte les épreuves qu’elle a traversées, le douloureux retour à la vie après le deuil qui, en réalité, ne s’arrête jamais.

Nous l’avions interrogée, il y a quelques années, et elle nous avait confié: »On peut être heureuse, avoir de la joie de vivre, même quand un vide aussi grand laissé par Emmanuel est présent ». Après une longue période très difficile, elle a décidé de choisir d’être heureuse: »J’ai compris que je n’avais aucun pouvoir sur ce qui s’était passé mais que je décidais de comment serait ma vie, quelle ambiance régnerait dans ma maison ».

16 ans plus tard, la fille aînée de Maya et Emmanuel, z’l, est officier à l’armée. Ce matin, elle était présente au Mont Herzl avec son beau-père – qu’elle a toujours appelé »Papa » – et ses frères et soeurs. Naftali Bennett les a croisés.

Au début de son discours, il s’est excusé de commencer par des propos qu’il n’avait pas prévu de prononcer: »J’ai vu plus tôt les enfants de la famille Moreno – Avia, Neria et Noam Israël – et le père Eliran, le nouvel-ancien père, et les petites soeurs. Je ne peux pas m’empêcher de penser à ce qu’Emmaneul aurait pensé en voyant Avia, officier à l’armée, si grande et belle. Il n’arrêtait pas de me parler de toi, Avia. Il me disait »écoute, je sais que tout le monde dit ça mais Avia est vraiment différente, elle est vraiment la plus intelligente, la plus douée.

Notre dernière conversation téléphonique a eu lieu le jeudi après-midi, un ou deux jours après la fin de la deuxième guerre du Liban. Je lui ai dit: »Que nous est-il arrivé? » et Emmanuel m’a répondu »Le peuple d’Israël avait besoin de subir un choc pour se relever de plus belle ». Je n’ai pas le moindre doute qu’Emmanuel serait très fier de toi, Avia, de vous. A moi aussi votre père manque ».

Maya Ohayon-Moreno n’était pas présente mais elle a entendu les propos du Premier ministre et ils l’ont mise mal à l’aise. Tout en reconnaissant que Bennett et son mari était amis et qu’il ressent lui aussi la douleur de sa perte, elle aurait préféré qu’il ne tienne pas ces propos. »Quand le Premier ministre parle de mon deuil personnel ce jour-là, ce n’est pas facile pour moi. C’est une journée de deuil national, ce n’est pas une journée privée. Je me garde bien de présenter Emmanuel comme une boussole face à telle ou telle réalité politique. Je pense qu’il est interdit de faire cela ».