D’après les rapports médicaux sur les blessures dont souffre le terroriste de la No’hba au coeur de l’affaire des mauvais traitements dans le centre de Sdé Teman, il sera très difficile pour le Parquet militaire de prouver qu’elles ont été infligées par les soldats suspectés de viol.

La chaine Kan rapporte que le terroriste emprisonné a été conduit pour un examen médical dans la base de Sdé Teman où il est détenu, tard dans la nuit des faits, et a affirmé au médecin qu’il souffrait de douleurs en raison d’une chute.

Le médecin a alors noté dans son rapport qu’il n’y avait aucun élément permettant de déterminer une blessure ou un saignement rectal. Il a décidé de l’évacuer à l’hôpital pour des examens complémentaires soupçonnant une hémorragie intra-abdominale.

Le rapport de l’hôpital fait état de blessures à la tête, à la poitrine et au ventre mais ne conclut pas à l’introduction d’un objet dans le corps du terroriste ou à un acte de viol.

Un responsable médical qui a eu accès aux rapports a déclaré sur Kan qu’il était impossible d’éliminer totalement l’hypothèse d’un viol mais qu’il serait difficile de prouver sur la base du dossier médical que les soldats impliqués se sont bien rendus coupables d’un tel acte.

Cinq soldats réservistes sont toujours en détention, soupçonnés de viol et d’agression ayant causé des blessures réelles avec circonstances aggravantes. Hier soir (mercredi), l’un des soldats arrêtés qui a depuis été libéré était sur le plateau de la chaine 14 pour défendre ses camarades de la force 100 en charge de ces prisonniers particulièrement dangereux. Il a témoigné à visage caché et dénoncé les méthodes utilisées contre eux et le tort qui est fait, selon lui, à Tsahal en général dans cette affaire, notamment en raison des fuites dans la presse d’éléments de l’enquête et du non respect de la présomption d’innocence. Quelques instants après l’émission, Tsahal a décidé de mettre fin à son service en tant que réserviste dans l’armée israélienne.