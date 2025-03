Ce soir (mardi), l’équipe de football d’Israël affrontera celle de Norvège dans le cadre des qualifications pour la Coupe du Monde 2026. Le match se jouera en Hongrie, car la FIFA n’a pas souhaité qu’il se tienne en Israël en raison des événements sécuritaires.

Depuis la reprise des combats à Gaza la semaine dernière, les joueurs norvégiens et la présidente de la Fédération de Football de Norvège ont tenu à apporter leur total soutien à la population de Gaza, sans un mot pour les otages israéliens.

La présidente de la Fédération norvégienne de football, Lise Klaveness, qui a déjà exprimé à plusieurs reprises son soutien à la demande de la Fédération palestinienne d’exclure Israël de la FIFA, a de nouveau manifesté son soutien aux « innocents de Gaza ». Cependant, elle s’est opposée aux voix dans son pays appelant au boycott du match contre Israël.

« Nous devons jouer, mais cela ne signifie pas que nous ne soutenons pas les Palestiniens – au contraire », a déclaré Klaveness. « Nous les soutenons ainsi que la plainte qu’ils ont déposée auprès de la FIFA, mais boycotter le match contre Israël serait une mauvaise décision. Je comprends que certaines personnes ne sont pas d’accord avec moi, mais boycotter un autre pays est une erreur. Nous ne pouvons pas arriver à une situation où un boycott signifie une expression de solidarité. Nous ne voulons pas rester indifférents à la situation. Nous soutenons le gouvernement norvégien qui appelle à l’arrêt des tueries d’innocents à Gaza. »

Il convient de noter que l’ancien entraîneur de l’équipe nationale norvégienne, Egil « Drillo » Olsen, estime qu’Israël aurait dû être exclu des compétitions internationales.

Le gardien de l’équipe nationale, Ørjan Nyland, a déclaré : « Nous exprimons notre profonde tristesse face aux événements à Gaza. Il est clair qu’il s’agit d’une tragédie immense et que la situation politique est complexe et difficile. C’est bien sûr particulièrement triste pour les personnes vivant en Palestine. »

Nyland a ajouté : « Ce match aura lieu, et nous devons essayer de nous concentrer sur l’aspect sportif pour pouvoir gagner. » Lorsqu’on lui a demandé s’il aurait préféré ne pas jouer contre Israël, il a répondu : « Ce n’est pas entre nos mains. C’est ainsi, et nous devons faire avec. »

Au cours des derniers mois, plusieurs voix en Norvège ont appelé au boycott du match contre Israël. L’entraîneur de l’équipe nationale, Ståle Solbakken, avait précédemment déclaré qu’une telle option n’avait jamais été envisagée par son équipe.

Eli Dasa, le capitaine de l’équipe d’Israël, a réagi lors d’une conférence de presse hier aux déclarations de ses adversaires sportifs. « Je ne cherche jamais à me disputer, mais certaines choses sont agaçantes », a déclaré le capitaine Dasa. « Au moins, présentez les deux côtés de la médaille, c’est important, même si nous ne serons pas amis après. Il est essentiel de comprendre l’histoire dans une perspective plus large, et je n’aime pas qu’on s’en prenne à mon pays », a ajouté le capitaine.

« Il n’y a aucun problème à exprimer une opinion, mais il faut savoir de quoi on parle – j’aimerais voir si ceux qui critiquent en Norvège savent me montrer où se trouve Gaza sur une carte. S’ils y parviennent, alors je les écouterai. »

Dasa a également tenu à remercier la Hongrie, qui accueille chaleureusement l’équipe israélienne : « C’est une véritable amie d’Israël. Nous aurions aimé jouer chez nous, devant des stades pleins, et nous espérons que vous serez heureux de venir en Israël. »

Jouant actuellement en Russie, Dasa a partagé lors de la conférence de presse ce que signifie être Israélien à l’étranger après le massacre du 7 octobre : « Nous ne nous sentons pas à l’aise partout, surtout depuis le 7 octobre, mais nous avons l’habitude et cela nous renforce. Nous sommes prêts pour toutes les compétitions, nous voulons nous battre et apporter de la joie à notre peuple. Bien sûr, nous n’oublions pas un seul instant nos otages détenus à Gaza dans des conditions difficiles. Nous ne pourrons pas reprendre une vie normale tant que tous les otages ne seront pas rentrés. Donc, quand vous me posez des questions sur Gaza, je vous rappelle que nous avons des otages là-bas, affamés et vivant dans des conditions inhumaines. »

Enfin, Dasa s’est adressé aux journalistes norvégiens : « Le jour où de telles choses arriveront en Norvège – et je ne vous le souhaite pas – alors vous pourrez parler de ces sujets. »