Le ministre des Cultes, Matan Kahana, a trouvé la parade pour mettre en place le nouveau système de conversion en Israël. Il n’est pas parvenu à faire passer la loi devant la Knesset, faute de majorité, avant la fin de la session d’hiver. Il a décidé de ne pas se laisser émouvoir par cet obstacle.

Matan Kahana prévoierait, d’après Kan Reshet Beth, de déposer son projet devant le conseil des ministres dans un délai maximum de deux semaines. Adoptée par ce dernier, les premières mesures qu’elle prévoit pourrait déjà être mises en oeuvre.

Ainsi, si ce dimanche, les ministres adoptent par décret la loi sur les conversions, les rabbins de ville pourraient immédiatement commencer à créer des tribunaux et lancer des processus de conversions.

La loi serait ensuite présentée au vote de la Knesset à la reprise parlementaire afin de la renforcer et de rendre plus difficile son abrogation. Par cette manoeuvre le ministre accélère considérablement la mise en application de sa réforme.

Les partis de l’opposition, et en particulier les partis religieux s’étaient largement réjouis cette semaine lorsque la loi avait dû être retirée de l’ordre du jour des votes à la Knesset. Cette loi fait figure, ces dernières semaines, de symbole dans la lutte sans merci que se livrent l’opposition et la coalition.

Il faut signaler qu’au sein même du gouvernement la loi de Kahana ne fait pas l’unanimité. Comme constaté cette semaine, le parti Raam s’y oppose, mais pas uniquement. Des ministres de Avoda et d’Israël Beitenou ont aussi manifesté leur manque de satisfaction. La ministre des Transports, Merav Mihaeli (Avoda) et le ministre de l’Agriculture, Oded Forer (Israël Beitenou) sont farouchement opposés à ce que le Grand rabbinat d’Israël conserve un poids, qu’ils estiment trop important, dans le processus de conversion, comme le prévoit la réforme de Kahana.