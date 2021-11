Lors du congrès annuel des journalistes qui a débuté à Eilat, le ministre Matan Kahana (Yamina) a été interpellé à propos des révélations d’Ayala Hasson sur les liens idéologiques et financiers entre le parti Ra’am, l’association islamique « 48 » et le Hamas, et sur les risques que de l’argent gouvernemental versé à Ra’am ne vienne à être transféré à des familles de terroristes. Sans se démonter, le ministre a répondu : « Mansour Abbas m’a dit que l’association ’48’ ne recevra pas d’argent de Ra’am ». Nous voilà rassurés. L’une des vidéos publiées par la journaliste montrait pourtant un haut responsable du Hamas remercier le président de l’association « 48 » pour son « important soutien ».

Il est bon de rappeler qu’il y a quelques mois encore, Matan Kahana, comme ses amis de Yamina, était l’un des plus virulents opposants à l’entrée de Ra’am dans une coalition et appelait même à invalider la présence de ce parti à la Knesset à cause de son soutien au terrorisme…

Photo Olivier Fitoussi / Flash 90