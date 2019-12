Le n°3 de la Nouvelle Droite Matan Kahana a réagi aux rumeurs selon lesquelles Betzalel Smotritch aurait pris contact avec Ayelet Shaked pour une éventuelle alliance électorale entre l’Ihoud HaLeoumi qu’il préside et la Nouvelle Droite. Rumeurs d’ailleurs démenties par le ministre des Transports.

Matan Kahana explique que la formule de deux options très distinctes à la droite du Likoud serait le seul moyen d’optimiser les voix de droite et assurer la victoire du camp national lors des prochaines élections: « Il faut un parti qui représente la droite religieuse plus orthodoxe et un autre qui recueille les voix des électeurs d’une droite religieuse plus ‘modérée’, ceci afin que tous les électeurs qui ont une sensibilité de droite se retrouvent dans l’une de ces deux composantes et n’aillent pas reporter leurs voix ailleurs ».

Photo Yossi Zeliger / Flash 90