Le député Matan Kahana (Hamahané Hamamlahti) a publié un post sur X dans lequel il appelle le Chef d’Etat-major, Herzi Halévy, à démissionner ”parce que Netanyahou a besoin de lui”.

Le député estime que le Premier ministre a toujours besoin de quelqu’un sur qui rejeter la responsabilité de ses propres échecs. Désormais, Gantz et Eizenkott étant partis du cabinet et Gallant ayant été limogé, il ne reste plus qu’Halévy que Netanyahou peut utiliser pour justifier ses erreurs, d’après Kahana.

Il écrit: ”Netanyahou a besoin du Chef d’Etat-major Herzi Halévy, parce que Netanyahou doit avoir quelqu’un à accuser. Netanyahou doit toujours avoir quelqu’un qui se dresse sur son chemin pour faire ”ce qui doit être fait”. Ce fut ainsi pendant toute sa carrière politique lorsqu’il a toujours empêché la formation d’un vrai gouvernement de droite alors que cela était possible et c’est également le cas pendant cette guerre lorsque Gantz, Eizenkott et Gallant ”l’ont empêché” jusqu’à aujourd’hui d’atteindre ”la victoire totale”.

Désormais, il ne reste plus que Herzi Halévy. S’il s’en va, qui Bibi pourra accuser? Si Herzi Halévy m’écoutait, je lui dirais la chose suivante: Tsahal a lourdement échoué le 7 octobre. Vous êtes le commandant, vous êtes responsable (même si je n’ai pas besoin de vous le dire puique vous l’avez vous-même reconnu).

Depuis le début de la guerre, Tsahal s’est relevée et a répondu par une guerre puissante. Le Hamas a subi un coup fatal. Sinouar et les chefs de l’organisation ont été éliminés. La Bande de Gaza est un champ de ruines. Au Liban, Tsahal frappe le Hezbollah comme peu l’avaient imaginé. Nasrallah et les chefs de l’organisation ont été éliminés, les infrastructures et les hommes préparés depuis de longues années ont été éliminés et les villages à la frontière détruits.

Tsahal, sous votre commandement, a réussi à se relever de manière impressionnante et à restaurer voire à renforcer la force de dissuasion d’Israël.

(…) L’échec du 7/10 comme les magnifiques réussites qui ont été obtenues cette année, sont de votre responsabilité.

Malheureusement, l’échelon politique ne s’empresse pas pour transformer ces acquis afin de ramener les otages et obtenir des victoires politiques.

Herzi, c’est le bon moment pour passer le relais. A partir de maintenant, vous êtes le seul à servir de punching ball à Netanyahou.

Netanyahou prendra le crédit pour les réussites et tout ce qui ne marchera pas sera de votre faute.

Si nous sommes arrivés à un stade de la guerre où l’on peut changer de ministre de la Défense, alors il semble que l’on peut aussi changer de Chef d’Etat-major”.