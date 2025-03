Massad Boulos, le conseiller américano-libanais de Trump pour le Proche-Orient et beau-père de sa fille Tiffany, a reçu Yossi Dagan, le président du conseil régional de Samarie, à Washington.

La rencontre entre les deux hommes a été chaleureuse. A son issue, Boulos a adressé un message d’affection aux habitants de Samarie: »C’est un plaisir et un très grand honneur de vous connaitre », a lancé Boulos à Dagan, »Je transmets par votre biais mon admiration, de tout mon coeur, aux habitants de Samarie. A mes frères et mes soeurs en Samarie et au Liban et dans toute la région, nous voulons la paix. Avec l’aide de Dieu, elle arrivera bientôt », a-t-il ajouté.

Yossi Dagan lui a répondu: »Je crois et je sais que le Créateur nous a envoyés pour travailler ensemble ».

Vidéo: Conseil régional de Samarie