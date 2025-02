Une enquête menée par Tsahal révèle que les terroristes du Hamas n’avaient pas connaissance du festival Nova qui se déroulait à quelques kilomètres de la frontière avec la Bande de Gaza le 7 octobre.

Un groupe de 120 terroristes de la No’hba avait pour mission d’arriver à Netivot. Ils ont franchi la frontière lors de la deuxième vague d’invasion à 7h30 ce samedi matin sur 14 pick-ups et deux motos.

En raison d’une erreur d’orientation, ils se sont dirigés vers la forêt de Beeri et ont pris la route 232 vers le sud. Ils sont alors arrivés autour du festival vers 8h du matin. Ils ne sont rentrés sur le site du festival qu’à 9h du matin et l’ont quitté à 10h10. Ceux qui détenaient des otages sont repartis vers la Bande de Gaza, les autres se sont alors dirigés vers le nord, vers le kibboutz Beeri mais se sont heurtés aux forces militaires israéliennes. La plupart ont été alors été tués au terme de combats difficiles.

Outre cette force de la brigade terroriste de Nuseirat, d’autres terroristes non organisés ont également participé au massacre du festival Nova.

L’enquête de Tsahal rapporte que les terroristes qui ont perpétré ces actes de barbarie au festival Nova disposaient d’un véritable arsenal militaire lorsqu’ils sont entrés en Israël. Ils étaient équipés de deux mitrailleuses lourdes, de trois mitrailleuses moyennes, de missiles antichars, de lance-roquettes et de plusieurs missiles antiaériens SA 7. Ceci, en plus de missiles portés sur l’épaule et de plusieurs fusils de précision. De plus, chaque terroriste était équipé d’armes personnelles, de kalachnikovs et de grenades.

364 personnes, en grande majorité des jeunes, ont été assassinés au festival Nova et 44 kidnappés.