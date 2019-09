Marseille Provence Métropole, hub technologique, présente ses atouts et ses start-ups au DLD Forum Innovation 2019 à Tel Aviv du 16 au 19 septembre 2019

Daniel Sperling, Adjoint au Maire de Marseille, conduit du 16 au 19 septembre une délégation en Israël. Il est accompagné d’une dizaine de start-ups d’Aix-Marseille French Tech. Le DLD Forum Innovation Tel Aviv sera le hot spot d’un riche parcours reliant Haïfa, Tel-Aviv, Jérusalem.

Cette visite tend à promouvoir les atouts de la « Tech for good » française et plus spécifiquement marseillaise auprès des entreprises étrangères, pour créer et consolider des partenariats technologiques et business entre Marseille et Israël.

Pour la troisième année consécutive, la deuxième ville de France se déplace dans la Startup Nation avec pour objectifs de :

Faire connaître le territoire et le marché Marseille Provence aux décideurs économiques et institutionnels israéliens.

Accompagner les entreprises locales à l’international.

Attirer de nouveaux investisseurs et de nouveaux talents sur le territoire et développer des nouveaux courants d’affaires.

Concrétiser la dynamique engagée avec les villes de Haïfa et Tel Aviv notamment.

En effet, outre le jumelage avec la ville de Haïfa vieux de 61 ans, Marseille et Israël ont établi de vraies collaborations technologiques et stratégiques au fil des années. Marseille est tournée depuis de nombreuses années vers l’Open Innovation à travers des projets innovants de grande envergure. Véritable Smart city du Sud ouverte sur la Méditerranée, Marseille offre un visage Living City, c’est-à-dire agréable, attractif et durable offrant un cadre compétitif aux start-ups internationales. Et les chiffres le prouvent : la nouvelle économie de la région pèse autant que le tourisme et l’industrie portuaire. Cette année la ville de Marseille signera un nouvel accord avec la municipalité de Haïfa qui liera sur le plan économique ces deux grands ports et apportera de nouvelles opportunités de business et de marketing territorial entre la smart city Marseille et la ville de Haïfa.

Forte de ses partenariats déjà conclus avec des start-ups israéliennes au DLD 2017 et 2018, Marseille progresse et met en avant ses atouts auprès des start-ups israéliennes en forte capacité d’internationalisation. S’installer à Marseille est effectivement une belle opportunité de scale-up pour les entreprises en recherche de croissance car elles pourront profiter du Leadership de notre belle Ville monde, bénéficiant d’un écosystème ultra connecté au monde et à l’Afrique. Véritable gateway des flux data et transactionnels, Marseille est devenue en quelques années un port numérique incontournable où se développe un archipel de Datacenters en phase d’héberger l’I.A du futur.

Considérée comme l’un des écosystèmes du digital français les plus dynamiques, la région marseillaise peut s’appuyer sur un vivier de compétences favorisées par la présence sur son territoire d’entreprises leaders dans le domaine des objets connectés et de la sécurité numérique.

Par ailleurs, L’Olympique de Marseille annonce une collaboration avec l’application Moovit et devient le premier club de football en France à fournir à ses fans des informations en temps réel sur les transports en commun pour chaque match disputé au stade Orange Vélodrome. Ce partenariat avec un grand groupe israélien leader dans tous les déplacements urbains et transports en commun, illustre la synergie entre la start-up nation et Marseille.

Autres secteurs clés : DataCenters, e-commerce, e-tourisme, e-sante, audiovisuel transmedia, safe city. Depuis 2015, plus de 100 entreprises étrangères ont été accueillies à Marseille en partenariat avec l’agence de développement Provence Promotion. Celle-ci accompagne les talents technologiques de demain concrètement et durablement dans leur croissance : intégration dans des incubateurs de pointe spécialisés par secteur, recherche de financement, recrutement, laboratoires de fabrication et mise à disposition d’espaces de co-working. Deux Start-ups israéliennes TruckNet (transports) et Smartair (Tourisme) se sont déjà Implantées à Marseille avec leur soutien.

Lors de ce déplacement, la délégation marseillaise, composée notamment de l’Accélérateur-M, récemment créé sous l’égide de l’hyper métropole Aix-Marseille-Provence et qui met en réseau cet écosystème performant avec l’appui de l’AMU (Aix-Marseille Université disposant d’un campus de 100 000 étudiants et chercheurs à dominance francophone), devrait signer une lettre d’engagement avec un homologue israélien de Haïfa, le MATI, pour accélérer des start-ups israéliennes à Marseille et inversement.

Enfin, toutes les filières d’excellence qui font la fierté du territoire métropolitain seront évoquées lors d’une soirée de promotion sur le toit de l’Institut Français afin de mettre en lumière le savoir-faire et les atouts d’une ville aux multiples facettes qui a été capitale de la culture, du sport et qui accueillera en 2020 deux événements majeurs que sont la biennale d’art contemporain MANIFESTA et le congrès de la nature UICN.

La fertilisation croisée, entre Israël « Start-up-nation » et Marseille capitale French Tech offre de belles perspectives de croissance « non-stop ». Dans un contexte de mondialisation turbulent, l’alliance Marseille-Israël est un signal fort de « Mieux réussir ensemble » dans la Méditerranée du futur qu’il nous appartient de dessiner tous ensemble.