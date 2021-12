Le roi Mohammed VI du Maroc a décidé d’un vaste projet de rénovation de centaines de sites religieux et historiques juifs à travers le royaume. Il est question de synagogues, cimetières et autres lieux de mémoire ainsi que de l’ouverture des musées, à l’image de Bayit Dakira à Essaouira (Mogador) . Ce projet entre dans le cadre du rétablissement des relations diplomatiques entre Israël et le Maroc. Par ailleurs, le roi du Maroc a décidé de redonner à certains quartiers juifs leur appellation originelle.

Photo Abir Sultan / Flash 90