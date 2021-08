A quelques jours du voyage du ministre des Affaires étrangères au Maroc, le Premier ministre du royaume chérifien Saad Eddine el-Othmani a annoncé qu’il n’a pas l’intention de rencontrer le ministre israélien. Le chef du gouvernement marocain n’a même pas pris de gants en se cachant derrière les excuses traditionnelles diplomatiques « de problèmes d’emploi du temps » mais a expliqué qu’il continuera à soutenir de manière inconditionnelle le ‘peuple palestinien’. Il est allé encore plus loin en rajoutant que le rétablissement des relations entre le Maroc et Israël « fut douloureuse et difficile » pour lui.

On se souvient que Saad Eddine el-Othmani avait apporté un soutien appuyé au Hamas lors de l’Opération antiterroriste « Gardiens des Murailles » au mois de mai et qu’il avait reçu avec tous les honneurs le chef du Hamas Ismaïl Hanyeh au mois de juin.

Photo Wikipedia