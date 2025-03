Les députés européens Marion Maréchal et Jordan Bardella sont arrivés hier en Israël répondant à l’invitation du ministre israélien de la Diaspora, Amihaï Chikli, à participer à la convention sur la lutte contre l’antisémitisme qui s’ouvre aujourd’hui et se poursuivra demain.

Leur venue a suscité la polémique, entrainant notamment l’annulation par Bernard-Henri Lévy de sa participation à la convention. Il faut dire que c’est la première fois que des représentants de l’extrême-droite française sont invités officiellement par l’Etat d’Israël, qui plus est le chef du parti né du Front National et la petite-fille de Jean-Marie Le Pen.

Marion Maréchal a été hier soir à la rencontre des Français d’Israël à Tel Aviv. Une soirée qu’elle a qualifiée de »passionnante ».

Interrogée sur le plateau d’I24 News en français, la députée a déclaré: « Je suis très heureuse politiquement et personnellement d’être ici. Aujourd’hui, avec la France, nous avons des batailles communes, nous avons malheureusement des ennemis communs », a-t-elle affirmé, établissant un parallèle entre les attaques du 7 octobre en Israël et les attentats terroristes qui ont frappé la France en 2015 et 2016.

Elle a, par ailleurs, insisté sur le fait que pour une partie de la communauté juive de France, le courant de droite qu’elle représente est considéré comme »le premier rempart » contre l’antisémitisme.

Interrogée sur la guerre à Gaza, Marion Maréchal a défendu le droit d’Israël à se défendre, établissant un parallèle avec l’Ukraine : « Là où on explique que légitimement les Ukrainiens ont le droit de pouvoir se défendre face à une puissance hostile, c’est un droit qu’on dénie finalement à Israël. » Elle a souligné la complexité du conflit, rappelant qu’Israël fait face « non pas à un État mais à une organisation terroriste qui utilise les civils en rempart » et dont l’objectif n’est pas la création d’un État palestinien mais « la disparition d’Israël. »

Pour elle, « Lutter contre l’antisémitisme, c’est s’attaquer au réseau des Frères musulmans, très puissant en France, c’est refuser la repentance anti-occidentale, mais c’est aussi, et peut-être avant tout, réduire drastiquement l’immigration de masse venant essentiellement des pays musulmans qui contribue à tous ces conflits et ces tensions. »

Marion Maréchal a également pris ses distances avec certaines déclarations controversées de son grand-père tout en affirmant que s’il avait été écouté davantage en matière d’immigration, »il y aurait probablement beaucoup moins d’actes antisémites en France ».

Jordan Bardella de son côté a donné rendez-vous aux Français d’Israël demain soir, jeudi, pour une rencontre en face à face.

Pour lui, sa visite en Israël est historique puisque ce sera la première fois qu’il viendra dans le pays et donc la première fois aussi qu’un chef du Rassemblement National, né du Front national, est invité en Israël.

Dans une interview donnée au Jerusalem Post, Bardella déclare: » Notre vocation est de nous adresser à toutes les nations qui combattent le terrorisme islamiste, qui représente la plus grande menace existentielle pour notre démocratie. Le message que je souhaite transmettre lors de ma visite en Israël est que la France se tient aux côtés d’Israël dans cette guerre contre le terrorisme islamiste. Je crois que les liens entre nos pays sont extrêmement forts, notre relation est unique, et j’espère qu’elle continuera à l’être », souligne Bardella.

Il poursuit : » C’est un honneur d’être officiellement invité par le gouvernement de l’État d’Israël pour m’exprimer lors de cet événement important, dédié à un sujet qui revêt une signification particulière pour les sociétés européennes, encore plus depuis le 7 octobre ».

Il décrit sa visite en Israël et à Jérusalem comme »l’engagement total, le mien et le nôtre, dans la lutte contre l’antisémitisme ».

Il ajoute que le message qu’il » porte et diffuse depuis plusieurs années en France, et de manière encore plus significative depuis le 7 octobre, est que l’antisémitisme est un poison qui ne doit être toléré sous aucune forme, ni en France ni ailleurs dans le monde ».

Bardella note l’augmentation de l’antisémitisme en France depuis le 7 octobre: » C’est un fait. Cette résurgence découle de deux phénomènes que je combats : le fondamentalisme islamiste et son meilleur allié aujourd’hui, l’extrême gauche française. D’une part, l’islamisme porte en lui-même la haine des Juifs. Cette haine est l’une de ses raisons d’être. D’autre part, l’extrême gauche radicale a remplacé le drapeau tricolore national par le drapeau palestinien ».

Les deux députés se rendront aujourd’hui dans le sud d’Israël sur les lieux meurtris par les attaques du Hamas le 7 octobre.

Demain, ils participeront à une grande journée consacrée à la lutte contre l’antisémitisme avec différents panels et l’intervention de plusieurs personnalités.