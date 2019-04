35-35 pour Blanc Bleu et Likoud mais 55-65 pour les coalitions possibles !L’affaire est entendue et Netanyahu entamera un cinquième mandat.

Mardi 9 avril 2019, c’était un jour férié en raison des élections . Un jour férié civil et non religieux et tous les israéliens en ont profité avec une température idéale, air vif, ciel bleu et soleil impérial.

Tel Aviv : les plages étaient envahies et il ne restait ni parasol ni même la moindre chaise à louer : du jamais vu! Et le soir, les bars ont laissé beaucoup de consommateurs debout dans la rue faute de tables et de chaises . Une journée de fête .

Pas de conversations politiques . Chacun avec ses convictions mais des sourires ou des moues de lassitude.

Les partis religieux, séfarade et ashkénaze, ont fait carton plein : 8 élus chacun qui vont grossir la coalition de droite. Certains esprits forts le déplorent et décrivent un Premier ministre marionnette aux mains des rabbins. Ont- Ils pensé que ce sont des électeurs israéliens qui ont voté pour eux et non pas des ovnis ? Ils mettent en avant les budgets considérables mis à la disposition des religieux : cacherout, tribunaux religieux, yeshivot mais ont- Ils pensé au soutien des familles nécessiteuses , des personnes isolées …?

Les juifs ont attendu deux millénaires avant de « retrouver les territoires de leur ancienne grandeur » ( Charles de Gaulle) et ils ne voulaient pas y installer un nouvel État laïque du type Belgique ou Portugal. Les juifs ont survécu de siècle en siècle quand les empires s’effondraient et leur foi , leur conviction d’un avenir meilleur ne les a jamais abandonnés même dans la plus grande adversité .

Enfin, les religieux ont permis à Israël de remporter la plus grande victoire , celle de la démographie . Sans leurs familles de 7 ou 10 enfants il n’y aurait pas 6 millions de juifs de Acco à Eilat . Jérémie Berrebi , créateur de start-up, religieux, 14 enfants, devait figurer sur la liste du Shass mais il a décliné l’honneur tout en incitant à soutenir le parti religieux . Il n’est pas juste de mettre à part les partis religieux qui font partie intégrante de la nation israélienne . Il n’est pas juste de considérer les 800.000 israéliens qui habitent dans les implantations au delà des lignes de cessez le feu comme des intrus dans le jeu électoral israélien . Ils ont les mêmes droits que leurs compatriotes de Tel Aviv ou de Haïfa. Et l’objection des soutiens de la gauche en décrépitude est toujours la même : ils coûtent trop cher ! Seule leur fidélité électorale inciterait à consacrer autant de ressources pour soutenir religieux et « colons » . D’autres venus du centre ou de la droite objectent que les vieux, les artistes…ont aussi des budgets conséquents . Faudrait-il ne conserver que les budgets des « bonnes personnes » ?

Bon, il faut faire bonne contenance devant ceux qui ont cru accéder au pouvoir, devant ceux qui les ont soutenus , devant les déçus , les perdants , c’est la politique, c’est la vie de la cité . Pour les consoler, juste un rappel : Trump soutient Israël et son Premier ministre , Trump est le Président des Etats-Unis pour encore deux ans,,,non pour encore six ans, c’est bien pour tous les israéliens.

André Simon Mamou

Source: Tribune Juive

Photo by Noam Revkin Fenton/Flash90