Le Premier ministre israélien, Binyamin Netanyahou, a reçu ce matin (dimanche), le Secrétaire d’Etat américain, Marco Rubio.

Après une rencontre en tête à tête, une réunion plus large en présence des ministres Ron Dermer et Guidon Saar, mais aussi du directeur de conseil de sécurité national Tsahi Hanegbi et d’Arié Derhy a eu lieu.

Netanyahou et Rubio ont ensuite fait une déclaration devant la presse. Le Premier ministre israélien a ouvert son propos en assurant que le Président américain, Donald Trump, et lui travaillaient »en étroite collaboration ». Il a précisé: »Nous avons une stratégie commune, nous ne pouvons pas tout dévoiler, y compris concernant l’ouverture des portes de l’enfer si les otages ne sont pas libérés. Israël est déterminé à atteindre tous ses objectifs après l’attaque barbare du Hamas. Nous nous assurerons que le Hamas ne représente plus aucune menace pour Israël ».

Netanyahou a également évoqué la situation en Syrie et au Liban: »Israël agira pour prévenir toute menace de Syrie et nous sommes attachés à l’accord de cessez-le-feu au Liban. Nous attendons du gouvernement libanais qu’il le soit pareillement ».

Sur la menace iranienne, Netanyahou a déclaré: »Nous sommes d’accord sur le fait que l’Iran ne doit pas posséder l’arme nucléaire, rien n’est plus important que cela ».

Le Secrétaire d’Etat américain, Marco Rubio, a lui aussi pris la parole et est revenu sur l’ultimatum du Président Trump: »Il a été clair au sujet des otages qui doivent tous rentrer chez eux. Ce n’est pas une option, c’est une obligation. C’est un but commun et nous travaillons dessus de très près ». Sur le projet de transfert des Gazaouis, Rubio a souligné: »C’est une vision qui en surprendra beaucoup. Nous ne pouvons pas continuer sur encore et toujours sur la même voie. Le Président a été clair, le Hamas ne peut plus être une force gouvernementale ni une force armée. La paix ne sera possible que s’il est éradiqué ».

Concernant le cessez-le-feu au Liban, le Secrétaire d’Etat américain a déclaré qu’il fallait s’assurer que le Hezbollah soit démilitarisé. Sur l’Iran, Rubio a été clair: »L’Iran est la source de l’absence de sécurité dans la région. Ils sont derrière toutes les organisations terroristes. Tout ce qui menace la sécurité de millions de personnes c’est l’Iran ».

Marco Rubio a également tenu à s’adresser aux Israéliens: »Je veux dire aux gens de ce grand pays, par rapport à tout ce que vous avez traversé et que vous allez traverser, vous êtes un Etat extraordinaire. Vous vous êtes levés des cendres d’un moment historiquement bas pour l’humanité, vous avez fait face aux menaces de toutes parts et vous êtes un exemple pour le monde entier. S’il y avait davantage d’Israël au Moyen-Orient, il serait plus calme et plus paisible ».