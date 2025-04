Le Shin Bet a annoncé un renforcement des mesures de protection autour du président Isaac Herzog, qui doit se rendre jeudi en Pologne, suite à l’apparition de pancartes antisémites à Varsovie appelant à son arrestation et à son extradition vers la Cour pénale internationale de La Haye.

Le président Herzog, qui voyagera à bord de l’avion officiel du pays « Wing of Zion », est attendu en Pologne tôt jeudi matin pour participer à la 37e Marche des vivants entre les camps d’Auschwitz et de Birkenau. Cette manifestation commémorative revêt une importance particulière cette année, marquant le 80e anniversaire de la libération des camps d’extermination et de la fin de la Seconde Guerre mondiale.

« Le Shin Bet prend très au sérieux les menaces publiques proférées contre le président et renforcera considérablement le dispositif de sécurité autour de lui et de sa délégation, » a indiqué une source officielle proche du dossier.

Le président Herzog et son épouse Michal conduiront la marche aux côtés du président polonais Andrzej Duda et de 80 survivants de la Shoah venus d’Israël et du monde entier, parmi lesquels Bella Eisenman, 98 ans, doyenne des participants.

Particularité de cette édition 2025, une délégation spéciale de survivants des attaques du 7 octobre, de familles d’otages encore détenus à Gaza et de familles endeuillées marchera également. Tsili Wenkert, survivante de l’Holocauste et grand-mère d’Omer Wenkert, récemment libéré de captivité à Gaza, symbolisera ce pont entre deux tragédies de l’histoire juive.

Agam Berger, ancienne otage, défilera avec son grand-père Aharon, survivant de deuxième génération de la Shoah, ainsi que sa mère Merav et sa sœur jumelle Bar. Uri Megidish, autre ex-otage, sera accompagnée de sa mère Margalit, tandis qu’Eli Sharabi, qui a survécu à la captivité après avoir perdu sa femme et ses filles le 7 octobre, marchera aux côtés de son frère Sharon.