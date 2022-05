C’est une tradition, tous les ans depuis 1965, à cette période de l’année, une marche de soutien à Israël a lieu dans les rues de New York. Après une interruption de deux ans liée au Covid, cette manifestation a eu lieu hier.

Plusieurs personnes avaient fait le déplacement d’Israël dont le ministre de la Défense Benny Gantz, la ministre de l’Alya et de l’Intégration, Pnina Tamano Shata, le ministre de la Diaspora, Nahman Shay, le président du conseil régional du Binyamin, Israël Gantz, ou encore Simha et Lea Goldin, les parents du soldat Hadar Goldin, dont le corps est toujours retenu à Gaza. L’ambassadeur d’Israël aux Nations Unies, Guilad Erdan faisait aussi partie des marcheurs ainsi que le consul général d’Israël à New York, Assaf Zamir.

Erdan avait organisé une délégation de représentants des Nations Unies composée, notamment, des ambassadeurs d’Australie, de la Bulgarie, de la République tchèque et du Brésil.

Le maire de New York, Eric Adams et la gouverneur de l’Etat de New York ont aussi participé aux côtés des dizaines de milliers de Juifs de tout le pays agitant les drapeaux américain et israélien. Au total ce sont près de 40000 personnes qui ont défilé.

La marche s’est tenue alors que l’antisémitisme aux Etats-Unis connait une progression inquiétante. Les tensions en Israël étaient également dans l’esprit de beaucoup de participants qui ont estimé que si l’on pouvait manifester son soutien à Israël avec le drapeau frappé de l’étoile de David dans les rues de New York alors il était encore plus normal de le faire dans les rues de Jérusalem.

Les Israéliens qui ont participé ont été très émus et impressionnés par la soutien massif qu’ont témoigné tous les participants.

Le tout s’est déroulé dans une ambiance très festive et de grand rapprochement entre Israël et la ville qui compte le plus de Juifs en Diaspora. Quelques contre manifestants pro-palestiniens ont tenté de gâcher la fête, sans succès.