Face aux menaces musulmanes en cas de défilé des drapeaux à Jérusalem, le ministre de la Défense a convoqué une séance d’urgence avec le chef d’état-major, le commandant de la police, le conseiller juridique du gouvernement et divers hauts responsables sécuritaires. Après la séance, le ministre a estimé qu’il fallait annuler la marche des drapeaux ou du moins modifier son itinéraire car « cela pourrait porter atteinte à l’ordre public ou à des processus diplomatiques actuels ». Le ministre a appelé à une « sensibilité diplomatique, sécuritaire et civile » et a demandé à tous les leaders publics d’agir avec sens des responsabilités et aux citoyens à éviter toute violence ». En clair, se soumettre aux menaces musulmanes.

Le ministre Ofir Akounis a réagi à la prise de position de Benny Gantz : « La marche doit avoir lieu. Il est du rôle des forces de l’ordre de procurer la sécurité à ceux qui y participeront. Si nous renonçons à Jérusalem, nous aurons renoncé à tout ! »

Photo Flash 90