La commission des Affaires étrangères de l’Assemblée nationale a reçu aujourd’hui (mercredi) Hala Abou Hassira, la représentante de l’Autorité palestinienne en France.

Elle a été interrogée, entre autres, par la députée des Français de l’étranger, Caroline Yadan, au nom de son groupe parlementaire (EPR). Elle a commencé par évoquer le pogrom du 7 octobre, en parlant de la déshumanisation des Israéliens par les terroristes islamistes du Hamas et du caractère génocidaire de cette attaque.

La députée a interpellé la représentante de l’AP sur deux points: la haine antisémite contenue dans les manuels scolaires palestiniens et le salaire versé aux terroristes par l’Autorité palestinienne. Elle lui a demandé s’il n’était pas temps de mettre un terme à tout cela afin de permettre la paix.

J’ai interrogé ce matin au nom de mon groupe parlementaire (EPR), en Commission des Affaires étrangères, Madame Hala Abou-Hassira, représentante de l’Autorité palestinienne en France. – “Au vu de l’éducation à la haine dans les manuels scolaires, quand l’Autorité palestienne… pic.twitter.com/EU2rkT2acP — Caroline Yadan (@CarolineYADAN) November 20, 2024

Hala Abou Hassira a répondu en affirmant que c’était Israël qui déshumanisait les Palestiniens. Elle a prétendu que les écoles étaient un lieu de la plus haute importance pour les Palestiniens qui sont ”le peuple le plus éduqué du monde arabe”, selon ses dires. Et elle a accusé Israël de détruire méthodiquement les écoles et les universités palestiniennes.

Par ailleurs, elle a reconnu que les manuels scolaires palestiniens ”glorifiaient les martyrs” en estimant que cela était tout à fait normal: ”Toute nation glorifie ses martyrs”, a-t-elle déclaré. Concernant le contenu, elle a revendiqué une étude menée par la commission européenne pour affirmer que rien dans les manuels scolaires ne s’apparentait à de l’antisémitisme. Abou Hassira a ajouté: ”Je propose que l’on fasse une étude croisée des manuels scolaires israéliens et palestiniens et laissons la commission européenne juger le contenu des manuels scolaires”.

Au sujet du salaire versé aux terroristes, la représentante de l’Autorité palestinienne a affirmé qu’il était tout à fait normal de soutenir les familles des prisonniers palestiniens détenus en Israël. Elle a prétendu que ”plus de 15000 personnes sont détenus arbitrairement par Israël”. Elle a présenté ces salaires versés aux terroristes comme des allocations pour subvenir aux besoins de ”familles précaires”.

Pour voir l’intégralité de l’audition de la représentante de l’Autorité palestinienne devant la commission des Affaires étrangères de l’Assemblée nationale, cliquer ici.