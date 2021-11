Sur Galei Tsahal Mansour Abbas a tenu des propos qui méritent d’être entendus par qui de droit : « Au début, ce gouvernement avait pour but de faire avancer les questions économiques et sociales et mettre fin à l’impasse politique. Mais je pense qu’à l’avenir ce gouvernement devra s’atteler au volet politique (le conflit israélo-palestinien). Il y a aujourd’hui une opportunité d’envisager un nouvel itinéraire ».

Les partisans de l’entrée du parti Ra’am dans la coalition répondaient à leurs détracteurs que Mansour Abbas avait opéré un « virage stratégique » et ne voulait plus s’occuper que des questions civiles, économiques, sociales et sociétales au service du secteur arabe et bédouin…

Photo Yonatan Sindel / Flash 90