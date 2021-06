La commission Ashoura, haute autorité qui donne ses instructions au parti Ra’am a donné son feu…vert à la signature du parti avec Yaïr Lapid, à condition de la poursuite des pourparlers sur l’annulation de la loi Kamenitz et la régularisation des villages bédouins. Lapid dispose désormais d’une majorité de 61 députés pour présenter un gouvernement à la Knesset d’ici une semaine. Les pressions se font désormais de plus en plus fortes sur deux députés Yamina, Nir Orbach et Idit Silman, afin qu’ils renoncent à voter en faveur d’un gouvernement soutenu par un parti soutenant les terroristes.

Le député Amihaï Shikli (Yamina), qui a décidé de voter contre ce gouvernement a déclaré : « Yamina décidé d’accorder un bouquet de victoire à ‘Crime Minister' ».

Photo Noam Revkin Fenton / Flash 90