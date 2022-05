Ce soir (samedi), Mansour Abbas a publié un post, en arabe, sur sa page FaceBook, dans lequel il explique sa position concernant le Mont du Temple.

»Ce qui dictera notre position au sujet d’Al Aqsa au sein de la coalition sera l’entente entre la Jordanie et Israël dans le cadre de la commission commune des deux pays. Je l’ai annoncé au Premier ministre et au Premier ministre en rotation ».

Le journaliste de la chaine N12, spécialiste des questions arabes, Mohamed Magadli, a tweeté: »En d’autres termes: celui qui déterminera le sort du gouvernement en Israël, pour le moment, est le Roi de Jordanie ».

Toujours dans le même post, en arabe, Mansour Abbas ajoute: »l’ultime solution se trouve dans la fin de l’occupation et la création d’un Etat palestinien en Cisjordanie et à Gaza avec Jérusalem comme capitale et en son coeur, la mosquée Al Aqsa ».

Parallèlement, contrairement aux annonces faites cette semaine qui indiquaient un retour à la normale en ce qui concerne la participation de Ra’am au sein de la coalition, le député Walid Taha, a affirmé que le gel entamé pendant Pessah, était toujours en vigueur malgré l’ouverture de la session parlementaire d’été demain.