Hier (mardi), la police israélienne a procédé à l’arrestation du Cheikh Raed Salah, le chef de la branche nord du mouvement islamique en raison de l’inscription de sa nouvelle organisation »Les comités pour la diffusion de la paix » en tant qu’organisation terroriste.

Le ministre de la Défense, Israël Katz a décrété, sur la base de renseignements précis, que cette organisation qui se présente comme un mouvement pour lutter contre la criminalité dans le secteur arabe israélien, est l’héritière de la branche nord du mouvement islamique qui avait été qualifié d’illégale en 2015.

Selon l’enquête menée sur »les comités pour la diffusion de la paix » qui ont été fondés en 2017, ces derniers ont dissimulé derrière des activités sociales, des actions pour préserver l’infrastructure de la branche nord du mouvement islamique liée au Hamas.

Sous couvert de la promotion de la lutte contre la criminalité dans le secteur arabe cette organisation a réussi à s’implanter dans de nombreuses structures étatiques et notamment dans les écoles arabes israéliennes.

Il s’agit en fait d’un système complet basé sur l’infrastructure passée de la branche nord, qui vise à créer un rapprochement entre la société arabe et l’idéologie du mouvement islamique afin de préserver et de renforcer la position de Raed Salah sur le terrain.

Les soupçons contre l’organisation se sont renforcés pendant la guerre Glaives de fer lorsque l’un de ses chefs dans le Neguev, Oussama Al Uqbi, a été arrêté pour liens avec Salah Al Arouri, un des chefs du Hamas. D’autres cadres de l’organisation ont été arrêtés à Oum El Fahm pour extorsion.

Après la décision du ministre de la Défense d’inscrire ces »comités pour la diffusion de la paix » sur la liste des organisations terroristes, la police a procédé à une perquisition dans les bureaux de l’organisation à Oum El Fahm et ont saisi des documents et du matériel. Les comptes en banque l’association ont été gelés et ses bureaux fermés.

Raed Salah a été arrêté. En 2021, il était sorti des prisons israéliennes où il avait purgé une peine de 18 mois d’incarcération pour incitation au terrorisme.

Le député Mansour Abbas, chef du parti arabe israélien Ra’am, a condamné la décision du ministre de la Défense contre »les comités de diffusion de la paix ». Il s’insurge contre le fait que l’Etat ait décidé de l’empêcher de fonctionner en affirmant qu’il s’agit d’une organisation qui oeuvre pour la paix et la lutte contre la criminalité dans le secteur arabe israélien.