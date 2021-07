Des personnes haut placées commencent à exprimer leur exaspération face à l’attitude du parti Ra’am de Mansour Abbas durant les dernières semaines et on commence à entendre des phrases du style : « On ne peut pas ainsi négocier avec eux pour chaque chose ! », Ce n’est pas une façon de travailler dans une coalition ! » ou encore « On ne peut pas avoir un problème avec eux chaque semaine! »

Ces mêmes voix avertissent que si Ra’am et Mansour Abbas continuent dans cette voie, le gouvernement ne pourra pas tenir longtemps. Ces responsables citent toute une série de propositions de loi de la coalition qui sont tombées en moins d’un mois ou qui risquent de ne pas passer (loi sur le cannabis) à cause de l’opposition de Ra’am. Ils rappellent aussi le « pic » avec l’ultimatum lancé par Mansour Abbas à Naftali Benett, qui a obtenu ses effets en à peine trois heures.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90