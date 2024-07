A la tribune de la Knesset, le député Mansour Abbas (Ra’am) a accusé aujourd’hui (mercredi) Tsahal d’avoir ”assassiné” 50000 civils dans la Bande de Gaza.

Alors qu’il était en train de parler à la tribune de la Knesset, le député Mansour Abbas a été interpellé par le député Hanoh Milewsky (Likoud). Ce dernier lui a lancé: ”Vous voulez arrêter la guerre!”, et Abbas lui a répondu: ”Evidemment, je veux arrêter la guerre. 50000 civils ont été assassinés dans la Bande de Gaza!”.

Le Président de la Knesset, Amir Ohana, l’a immédiatement interrompu, le reprenant sur le terme ”assassinés”. Il lui a demandé de descendre de la tribune.

L’ancien Premier ministre, Naftali Bennett, qui avait fait entrer Mansour Abbas et le parti Ra’am dans sa coalition, a réagi à ces propos: ”50000 personnes n’ont pas été ”assassinées” à Gaza. Tsahal élimine d’ignobles terroristes qui ont assassiné, enlevé et violé des civils le 7 octobre. Parfois, ces terroristes lâches se cachent derrière des civils et causent leur mort. Tsahal est une armée morale”.