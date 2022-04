La semaine dernière, le directeur adjoint du ministère de la Santé a participé à un congrès de l’association Nefesh B’Nefesh dans le New Jersey. Cette association aide les Juifs américains qui veulent faire leur alya.

Si ce fonctionnaire israélien était présent c’était pour rencontrer des médecins qui projettent de s’installer en Israël. Il a déclaré avoir été très ému de pouvoir aider des personnes désireuses de faire leur alya et de réaliser le rêve sioniste.

Il a souligné qu’Israël manquait de médecins. »L’alya en provenance d’ex-URSS a pallié pendant un temps ce manque », a-t-il expliqué, »mais ces dernières années, ils partent progressivement à la retraite et nous nous retrouvons dans une situation de pénurie quand parallèlement le nombre de patients augmente ». Cela fait plusieurs années que les syndicats de médecins tire la sonnette d’alarme. Pour remédier à ce manque, l’Etat réfléchit donc à plusieurs solutions. L’une d’entre elles est, évidemment, d’augmenter le nombre d’étudiants acceptés en médecine mais aussi de faciliter les conditions d’exercice pour les médecins, israéliens ou olim, formés à l’étranger.

Le directeur adjoint du ministère de la santé a souligné qu’Israël mettait en oeuvre des mesures particulières pour faciliter la bureaucratie dans l’accueil des médecins ces dernières années. Le but du ministère est d’accélerer au maximum les autorisations de travail des olim médecins et de les pousser à s’installer dans les régions périphériques là où le manque se fait le plus ressentir.

Pour les olim ou futurs olim de France, l’association Qualita assiste les médecins qui souhaitent exercer leur profession en Israël, notamment par le biais de son action d’envergure et déterminée pour obtenir la reconnaissance des diplômes français et leur transposition rapide afin de permettre aux olim d’exercer leur métier en Israël. Ces démarches sont assistées par Esther Blum, responsable des relations avec la Knesset pour Qualita.

Pour en savoir plus: rendez-vous sur le site du Hub de l’emploi de Qualita